VIDÉO - Bertrand Chameroy : "Fais nous voir tes balloches, Patoche"

Les 7 et 8 juillet prochain, à Malemort en Corrèze, se tiendra le festival Festi'Malemort. À cette occasion, le maire de la ville a décidé d'interdire strictement par arrêté municipal la pêche à la sardine durant deux jours, révèle Le Parisien.

Pourquoi ? En raison de la venue de Patrick Sébastien, le célèbre interprète de la chanson Les Sardines. L'arrêté précise que cette pratique "compromettrait le bon déroulement de ces festivités". "Ça, c'est la France, la France qu'on aime, la France qui rit, la France qui chante", commente Bertrand Chameroy.

Patrick Sébastien sera donc sur scène, et interprètera peut-être son nouveau titre. "Et plus le temps passe, plus il est difficile de savoir s'il s'agit d'un vrai morceau de Patrick Sébastien ou d'une parodie. Je préfère vous prévenir, comme à chaque fois que Patrick sort un titre, vous allez l'avoir dans la tête toute la journée, [...] la chanson semble avoir été générée par Chat GPT", s'amuse l'humoriste. En effet, l'artiste a décidé de faire rimer son nom pour sa chanson Les balloches, dans laquelle il dit "fais nous voir tes balloches, Patoche !"

