"Royal baby" : quel prénom pour le premier enfant de Meghan et Harry ?

publié le 06/05/2019 à 15:50

A peine né, il est déjà une célébrité dans tout le Royaume-Uni et au-delà. Le premier fils de Meghan Markle et Harry a rejoint, ce lundi 6 mai, les rangs de la famille royale la plus populaire du monde. Bien que le bébé soit né avec "un peu de retard", le couple "réfléchit toujours à un prénom", a déclaré le prince Harry.



Les fans de la famille royale, les bookmakers et la presse parient quant à eux sur le prénom de l'enfant depuis plusieurs mois. Une seule certitude pour l'instant : le petit garçon ne pourra pas porter les prénoms George ou Louis sous peine de compliquer très rapidement les relations entre Kate, William, Meghan et Harry...

Les prénoms secondaires des cousins, héritiers de la couronne, sont aussi probablement hors jeu. Il y a donc peu de chance que le futur bébé porte le prénom d'Arthur, Charles (pour Louis) ou Alexander (pour George, dont le troisième prénom est déjà Louis). Ces prénoms restent cependant très populaires, avec des liens familiaux importants.

Les prénoms probables

Les bookmakers de Betfair, contactés par le journal Express, donnent la priorité à Edward, James, Henry et Oliver. Les parieurs de chez Coral donnent plutôt leur préférence à James, Thomas, Philip et Henry. Ce dernier prénom est peu probable puisqu'il s'agit du prénom réel du prince Harry - Harry étant un surnom. Ceux de Ladbrokes évoquent quant à eux les prénoms Arthur, James ou Phillip.



Le couple pourrait aussi aller chercher dans les noms de leurs parents ou grands-parents : Thomas, Gordon, Arnold, Alvin ou Azell du côté de Meghan Markle. Philip, Andrew, Albert, Frederick ou George du côté des ancêtres du prince Harry. Ils pourraient aussi surprendre le royaume avec un prénom original.