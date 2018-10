VIDÉO - Mariage royal : un enfant d'honneur tombe en direct dans les escaliers

publié le 12/10/2018 à 13:40

C'est la crainte de tous les invités à un mariage, "royal" qui plus est : chuter devant tout le monde et face caméras. La météo a été quelque peu capricieuse lors du mariage de la princesse Eugenie et de Jack, ce vendredi 12 octobre 2018. De nombreux invités ont dû lutter face aux bourrasques de vent qui les déséquilibraient et faisaient parfois voler leurs précieux chapeaux ou jupons.



Parmi les stars de la mode, de la chanson ou de la télévision, les caméras se sont aussi intéressées de près aux membres de la famille royale. Kate Middleton, Meghan Markle, les princes William et Harry, la reine et son époux, ont été scrutés sous toutes les coutures. Les enfants de cette joyeuse tribu, Charlotte et George en tête, ont aussi eu le droit à toutes les attentions des médias et du public.

Et l'un des enfants d'honneur qui accompagnaient le petit prince héritier restera probablement dans les annales puisqu'il a eu l'infortune de tomber dans l'escalier de la chapelle St George, alors que toutes les caméras étaient braquées sur lui (et ses petits voisins). Bourrasque soudaine, déséquilibre d'enfant... Difficile de trouver un coupable. L'enfant s'est relevé sans aucun problème, plus de peur que de mal.

Here come the kids! Prince George and Princess Charlotte are as cheeky as ever at the #RoyalWedding. ¿ pic.twitter.com/WvkRNkQIkY — Entertainment Tonight (@etnow) 12 octobre 2018

Best part of the royal wedding so far ¿¿ #RoyalWedding pic.twitter.com/NtPr2lzVVR — Lauren Webb (@laurennade) 12 octobre 2018