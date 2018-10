LIVE: Royal Wedding Of Princess Eugenie & Jack Brooksbank At Windsor Castle | PeopleTV

publié le 12/10/2018 à 11:07

Le cadre devrait rappeler quelque chose aux amoureux de la famille royale. Il y a quelques mois, les caméras du monde entier et une foule compacte étaient ici, dans la chapelle St George de Windsor, pour célébrer le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Ce 12 octobre, c'est la princesse Eugenie et son futur époux, Jack Brooksbank, qui vont devenir mari et femme dans le même édifice.



Naturellement, toute la famille royale assiste à l'événement. Les photographes auront à cœur d'immortaliser les deux stars du jour... mais aussi (et surtout) William, Kate, leurs enfants et le nouveau couple préféré des sujets de Sa Majesté : Harry et Meghan. Sans oublier la grand-mère de la mariée : la reine Elizabeth II.

La princesse Eugenie et son époux sont bien moins célèbres que leurs cousins et il y aura moins de monde à Windsor et devant les télévisions du monde entier pour regarder cette cérémonie. Mais pour les irréductibles, RTL.fr est là pour vous faire vivre les temps forts de cet autre mariage royal.

Les temps fort du mariage d'Eugenie et Jack

Jack et la princesse Eugenie au sein de la chapelle St George Crédit : Sipa

12h05 - "Qu'il parle maintenant ou se taise à jamais". Personne ne s'est opposé en public à l'union de Jack et Eugenie. La question, toujours un peu stressante, a provoqué de grands sourires sur les visages des futurs mariés.



12h00 - La princesse Eugenie vient d'arriver. Les sujets de Sa Gracieuse Majesté peuvent découvrir sa robe pour la première fois. La princesse porte un diadème plus imposant que Kate et Meghan avec d'immenses émeraudes.

La robe de la princesse Eugenie Crédit : Sipa

11h40 - La sœur et la mère de la mariée, la populaire et controversée Sarah Ferguson, viennent d'arriver dans la chapelle St George sous les applaudissements de la foule.



11h38 - Le futur marié Jack Brooksbank vient d'arriver sur les lieux de la cérémonie. Il n'est pas un militaire donc il ne porte pas l'uniforme comme les princes Harry ou William. Pour lui, c'est le costume traditionnel du gentleman britannique et la fameuse queue de pie.

Jack Brooksbank, le futur marié, arrivant dans la chapelle St George Crédit : Sipa

11h15 - Les célébrités viennent de pénétrer dans la chapelle. C'est au tour de la famille royale de prendre possession des lieux sous la glorieuse musique de Royal Philharmonic Orchestra. Harry et Meghan sont arrivés très discrètement sur place.

10h40 - L'orgue de la chapelle St George accueille les invités qui doivent affronter des bourrasques de vent terribles à l'extérieur. Les chapeaux s'envolent parfois, récupérés par un public amusé de la situation.

Les invités d'Eugenie et Jack face au vent avant d'entrer dans la chapelle St George Crédit : Sipa

10h15 - La chanteuse et mannequin Pixie Geldof (fille du chanteur irlandais Bob Geldof et de la présentatrice Paula Yates) fait partie des heureux possesseurs d'une invitation.

Pixie Geldof au mariage royale de la princesse Eugenie Crédit : Sipa

9h30 - Si la présence du public et le dispositif sont moins impressionnants que pour les mariages de William et Harry, les forces de l'ordre encadrent très sérieusement les abords de la chapelle.

Un policier britannique protégeant l'accès principal de la chapelle Crédit : Sipa

9h13 - Le couple a choisi la couleur pour les compositions florales qui décorent la chapelle St George de Windor. Meghan et Harry avaient choisi un blanc virginal pour les fleurs. Eugenie et Jack préfèrent le pourpre et l'orangé.