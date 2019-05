publié le 06/05/2019 à 06:48

Outre-Manche, les fans de la famille royale attendent de pied ferme l'arrivée du "royal baby", annoncée depuis plusieurs jours. Mais un élément, et pas des moindres, les inquiète : Meghan Markle aurait choisi d'accoucher chez elle, et non pas en milieu hospitalier.



On reproche à la future maman de ne pas vouloir faire comme Kate et Diana : sa belle-soeur et sa défunte belle-mère ont toutes les deux accouché à la maternité de l'hôpital Sainte-Marie à Londres. Alors Meghan en fait-elle trop à sa tête en voulant accoucher à la maison ?

Certains le voit comme cela, ou alors peut-être suit-elle l'exemple de Sa Majesté la Reine, qui a eu ses 4 enfants chez elle. Mais cela n'empêche pas certains de s'inquiéter, et notamment Joe Little, spécialiste des têtes couronnées. "Est-ce vraiment raisonnable, pour une femme de plus de 35 ans d’accoucher à la maison, même avec une armée de médecins autour de soi ?", se demande-t-il.

"Je m'inquiète, ce serait mieux qu'elle accepte les docteurs de la reine parce qu'ils ont l'expérience", ajoute une fan. Mais si jamais la duchesse de Sussex accouche chez elle et qu'il y a un problème, la police sera là pour l'escorter vers un hôpital sans doute déjà sélectionné et informé.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le procès des suicides chez France Telecom s'ouvre aujourd'hui et pour deux mois devant le tribunal correctionnel de Paris. L'enquête qui a abouti au renvoi de six dirigeants dont l'ex-PDG Didier Lombard, a examiné le cas de 39 salariés : 19 suicides, 12 tentatives, 8 dépressions ou arrêts de travail.



Alerte enlèvement - Le petit garçon de deux ans enlevé dimanche après-midi à Marseille a été retrouvé sain et sauf dans la nuit dans un hôtel de Valence avec l'homme qui l'avait enlevé. Ce dernier a été placé en garde à vue.



Ligue 1 - Fin de saison laborieuse pour Lyon. Match nul 2 partout hier soir à domicile face au 2e de la Ligue 1, Lille. L'OL a dû se battre pour revenir au score et arracher un point.