publié le 03/05/2019 à 16:12

Mais quand va enfin naître le "Royal baby" ? "Nous avons suspendu les paris sur le jour de la naissance du bébé de Harry et de Meghan après une augmentation considérable des paris [jeudi 3 mai 2019], ce qui nous indique que quelqu'un sait quelque chose", a déclaré dans un communiqué Paddy Power. Le site de pari en ligne britannique s'estime "convaincu que la naissance royale a déjà eu lieu".



Une opinion non partagée par ses concurrents. "Nous ne pensons pas qu'ils ont déjà eu leur bébé", a déclaré de son côté à l'AFP Rupert Adams, porte-parole de William Hill, l'un des plus grands bookmakers au Royaume-Uni, jugeant qu'il serait "difficile de garder si secrète" une naissance qui implique "énormément de personnes".

William Hill avait proposé deux options aux joueurs : "Un bébé né en avril" ou "un bébé né en mai". Ils ont clos ces paris mercredi 1er mai, non par conviction qu'il avait déjà vu le jour, mais parce que le mois de mai est entamé. "Nous avions déjà suspendu les votes sur le sexe le 9 avril 2019 car quelque soit le montant que nous offrions, les gens continuaient de miser sur un bébé fille", a aussi précisé Rupert Adams.

Autre bookmaker, Ladbrokes propose toujours de son côté de parier sur la date, le sexe et le nom du bébé, a confirmé à l'AFP son service de presse. Depuis l'annonce de la grossesse de Meghan Markle, les joueurs privilégient l'option d'une petite fille, prénommée Diana comme la mère du prince Harry, pour cet enfant qui prendra la septième place dans l'ordre de succession au trône britannique. Toutefois, des paris "de dernière minute" affluent sur "un petit garçon", a noté Jessica Bridge de Ladbrokes.



Une naissance royale suscite toujours énormément de spéculations au Royaume-Uni, mais celle-ci attise particulièrement la curiosité car le couple royal veut se tenir le plus possible à l'abri des regards. Le duc et la duchesse de Sussex ont prévenu début avril qu'ils "partageraient la bonne nouvelle" de la naissance après l'avoir célébrée "en privé et en famille", prenant ainsi le contre pied du prince William et de son épouse Kate Middleton qui ont présenté leurs trois enfants immédiatement après leurs naissances à la presse internationale.