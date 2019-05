Le prince Harry et Meghan Markle, le 11 mars 2019

publié le 04/05/2019 à 02:45

Le royal baby arrive. L'enfant de Meghan Markle et du prince Harry va naître dans quelques semaines mais la date n'est pas vraiment connue, ce qui transforme chaque décision du duc ou de la duchesse du Sussex en indice potentiel pour la presse britannique et mondiale. Cette fois-ci c'est l'annulation d'un voyage du prince Harry aux Pays-Bas qui affole les fans. En effet, le palais de Kensington a annoncé que le duc renonçait à aller à Amsterdam le 8 mai prochain.



Pourquoi le futur papa a-t-il donc annulé ce déplacement dans le cadre des Invictus Games, des jeux consacrés au vétérans de l'armée blessés, alors qu'il tient énormément à cet événement ? Aucun raison n'a filtré. D'autant que le prince Harry ira à La Haye (Pays-Bas) le lendemain pour lancer les jeux en questions prévus en 2020, précise le palais relayé par The Telepgraph.

Le mystère plane toujours donc autour de l'arrivée tant attendue du premier enfant du couple princier. Et cela ne devrait pas s'arranger car Kensington a été très clair à ce sujet : "Leurs altesses royales ont pris la décision de garder privés les préparatifs entourant l'arrivée du bébé. Le duc et la duchesse partageront la bonne nouvelle une fois qu'ils l'auront célébrée en privé et en famille". Il faudra prendre son mal en patience.