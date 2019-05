publié le 02/05/2019 à 12:49

Il y a des indices qui ne trompent pas. Pour l'animateur britannique de Virgin Radio, Chris Evans (à ne pas confondre avec l'acteur homonyme qui incarne Captain America dans les films Marvel), Meghan Markle et le prince Harry sont déjà parents.



Le 1er mai, il a expliqué à l'antenne : "Je ne suis pas certain de ce que je sais, mais je crois que je sais quelque chose". Pressés par ses collègues, Chris Evans a expliqué sa théorie. "Tout ce que je dis c'est que la reine s'est déplacée pour aller voir Meghan et Harry. Elle est allée chez eux... et la reine ne fait jamais ça. C'est tout ce que je dis".

L'ancien animateur de BBC2 sous-entendait que la visite d'Elizabeth II ne pouvait signifier qu'une chose : l'enfant royal est déjà né dans le calme et la discrétion, loin des médias. Cette visite royale a été révélée par le tabloïd The Sun. La reine aurait rendu visite au jeune couple au Frogmore Cottage la semaine dernière. Il n'en fallait pas plus pour que les plus grands fans de la famille royale fassent le pied de grue devant les palais royaux ou, plus partagent leur excitation sur les réseaux sociaux. D'après le palais royal, la reine ne faisait qu'accueillir le couple dans leur nouvelle résidence qui jouxte le château de Windsor.

Pour savoir qui a raison et qui a tort, il faudra attendre l'annonce officielle de la naissance du premier enfant du duc et de la duchesse de Sussex qui devrait intervenir très prochainement.