publié le 08/10/2019 à 14:51

Rihanna crée encore l'événement. Ce lundi 7 octobre, la chanteuse et créatrice a dévoilé, sur les réseaux sociaux, sa nouvelle autobiographie visuelle après cinq ans de préparation. La chanteuse et femme d'affaires américaine a partagé une vidéo promotionnelle de son oeuvre et s'est dite heureuse de "partager enfin cette collection d'incroyables souvenirs".

Rihanna a collaboré avec le groupe d'artiste américain The Haas Brothers pour en développer trois éditions limitées, dont Rihanna: Ultra Luxury Supreme. Cette édition suprême de luxe, vendue avec un socle de marbre taillé sur mesure pour le prix exorbitant de 111.000 dollars (un peu plus de 100.000 euros) est déjà en rupture de stock.

Selon le magasine américain RollingStone, la rappeuse Cardi B ferait partie des acheteurs.

"Rihanna: Ultra Luxury Supreme" Crédit : Editions Phaidon

Pour les plus "modestes", l'édition classique sera disponible le 24 octobre 2019 pour 140 euros. Disponible actuellement en pré-vente dans les éditions Phaidon, le livre éponyme contient 504 pages de 1050 photographies inédites.



Rihanna retrace toute la vie privée comme professionnelle de l'artiste, "De son enfance à la Barbade, à ses tournées à travers le monde, des moments emblématiques de la mode aux moments privés avec des amis et la famille, le livre présente des photographies intimes de sa vie en tant qu’artiste, interprète, designer et entrepreneur. Beaucoup de ces images n’ont jamais été publiées auparavant", peut-on lire sur son site.

> Rihanna - therihannabook.com