publié le 12/06/2019 à 12:27

Chanteuse la plus riche du monde, businesswoman hors pair et maintenant future mère ? À 31 ans, Rihanna entretient une relation avec Hassan Jameel, un homme d'affaires saoudien. Lors d'un entretien mené par son amie, l'actrice Sarah Paulson, le 10 juin 2019, la chanteuse originaire de la Barbade s'est confiée sur sa relation amoureuse.



Dans le magazine américain Interview, après que la chanteuse ait exprimé son amour pour son petit-ami ("Bien sûr que je suis amoureuse"), elle a ensuite répondu à une question concernant un possible mariage : "Seul Dieu le sait. On prévoit et Dieu en rit, n'est-ce pas ?", ironise Rihanna. Et concernant les enfants, Sarah Paulson, son ami et collègue dans Ocean's 8, demande si elle veut devenir mère, la révélation est claire : "Plus que tout au monde."

Au cours de l'interview, la jeune entrepreneuse a également évoqué son prochain album. Que les fans retiennent leur souffle encore un peu, il ne devrait pas voir le jour avant un petit moment : "Je suis réellement contente de la matière obtenue jusqu'à maintenant, mais je ne sortirai rien tant que ce ne sera pas complet."