Rihanna à Paris : les réactions hilarantes des internautes sur Twitter

publié le 02/08/2019 à 12:48

C'est une rumeur du magazine Public qui a tout déclenché. Selon le magazine, la chanteuse la plus riche au monde aurait emménagé à Paris autour du 15 juillet 2019, avec son petit-ami Hassan Jameel.

Sur Twitter, les internautes n'en reviennent pas et ont multiplié les messages humoristiques avec des vidéos et des GIFs (images animées). "Moi quand je vais trouver la porte d'entrée de l'appartement de Rihanna", tweete un premier, accompagné d'une vidéo d'une femme qui ouvre violemment une porte d'un coup de pied. "Rihanna quand elle va nous trouver devant son appartement et qu’on lui dira qu’elle rentre pas tant qu’elle nous a pas fait une performance privée", écrit un autre internaute, qui a accompagné son message d'une vidéo d'une femme qui danse en pleurant.

Selon la rumeur, la chanteuse habiterait près de la mairie du XVIe arrondissement de Paris. Ce qui n'empêche pas les internautes d'imaginer qu'ils pourraient la croiser à Châtelet ou qu'ils vont découvrir sa véritable adresse.

Rihanna quand elle va nous trouver devant son appartement et qu’on lui dira qu’elle rentre pas tant qu’elle nous a pas fait une performance privée pic.twitter.com/nPg86ObvGN — ¿¿¿¿¿¿ (@nissacrf) August 2, 2019

Ohhhh t mais arrêtez avec votre Rihanna à Paris. Nous on a Annie Cordy à Bruxelles et on en fait pas tout un foin ! — Brunette1802 (@brunette1802) August 2, 2019

Un ancien tweet de Rihanna, datant de 2012, est également ressorti : "Les Français sont vraiment fous !!!", déchaînant une nouvelle fois les foudres de ses fans français. D'après l'un d'eux, elle avait posté ce message après avoir tweeté l'heure et le lieu d'arrivée de son train dans la capitale, à l'époque.

The French are fuckin insane!!! — Rihanna (@rihanna) September 1, 2012

Rihanna est-elle vraiment une nouvelle Parisienne ? Tant que l'information n'a pas été confirmée par la chanteuse, rien n'est sûr. Mais, les fans français de la chanteuse sont d'ores et déjà en ébullition.

Ya beaucoup trop de tweets sur riri , mais argg vazy celui la jai trop ris ¿ https://t.co/m6ScAshs76 — $heynie ¿ (@sheynie11) August 2, 2019

twitter : Rihanna quand elle va traîner à châtel-



moi : pic.twitter.com/wegl9F2lHH — ¿ poète raté ¿ (@margielasaint) August 2, 2019