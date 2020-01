Rétro 2019 : quels programmes télé ont marqué l'année ?

publié le 31/12/2019 à 11:55

Mis à part Game of thrones sur OCS ou la Casa de Papel sur Netflix, comment se sont portées les audiences du petit écran en 2019 ?



La coupe du monde de football féminine a fait le bonheur de TF1 et a rapporté à la chaîne 5 des 10 meilleures audiences de l'année : 10.700.000 curieux ont ainsi vu les Bleues face aux Américaines en juin. Le football c'est effectivement une mine d'or. Et pour M6 aussi, qui obtient ses trois meilleures audiences 2019 grâce au matches de qualification des Bleus pour l'euro 2020.

On note aussi le succès flagrant de la fiction française qui s'est imposée dans le classement des 100 meilleurs scores toutes chaînes confondues. Capitaine Marleau par exemple ou un autre énorme succès Le bazar de la charité de TF1 : cet incendie de 1897 a enflammé 8.500.000 de spectateurs.

Certes, toutes les séries ambitieuses ne rencontrent pas le public comme Zone blanche, ou Grand bazar par exemple. Mais on peut dire que 2019 aura aussi renforcé les valeurs sûres : Engrenages, Le bureau des légendes ou encore Baron noir...

L'année aura aussi vu le triomphe de séries aux thèmes risqués comme Infidèle avec Claire Keim en femme très jalouse ou encore Les bracelets rouges qui racontent le quotidien d'enfants très malades et hospitalisés. Sur Arte, une octogénaire SDF, Huguette, vaut à la chaîne son record d'audience grâce à Line Renaud.

Plus de 10 millions de fidèles aux feuilletons

Malgré la nouvelle façon de consommer la télévision, il y a encore du monde sur les chaînes de 18h30 à 21h. On constate effectivement le succès des trois grands talk show journaliers qui mobilisent plus de 4.500.000 fidèles quotidiens : Quotidien, C à Vous, TPMP depuis dix ans

Même chose pour les feuilletons Demain nous appartient, Plus Belle la Vie et Un si grand soleil qui sont fédérateurs de quasiment 10.500.000 personnes. Mention spéciale à Scènes de ménages qui réalise ses meilleurs scores depuis 7 ans : 3.800.000 fidèles en moyenne.

En 2019, quelques personnalités s'imposent sur le petit écran comme Flavie Flament sur M6, Laurence Boccolini gagnante de Mask Singer, l'animateur Camille Combal, Pascal Praud sur C8, Sophie Davant et son Affaire conclue, Bernard de La Villardière bat des records d'audience avec Enquête exclusive et Julien Courbet avec Capital.

Si les JT de 20h perdent près de 300.000 fidèles, ils restent des valeurs sûres face aux chaînes d'info car celui de TF1 est suivi par 5.300.000 personnes, celui de France 2 par 4,5 millions de personnes, mais le grand manitou de l'info reste Jean-Pierre Pernaud à 13h, précédé par le totem de l'animation Jean-Luc Reichmann.

Côté divertissement, il y a de la casse. Sortie de C8 d'un Ardisson privé de rentrée pour la première fois en 29 ans, départ de Motus, et éviction de Patrick Sébastien de France 2 en mai 2019. Il réclame 5 millions d'euros à sa direction.

Même si Le meilleur pâtissier, La France a un incroyable talent et Top chef résistent encore, on constate la nécessité de maintenir dans les grilles des vieux programmes qui font toujours leur effet comme The Voice, The Voice Kids ou encore Koh Lanta.