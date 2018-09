publié le 25/09/2018 à 09:56

Dans la soirée du 24 septembre, c'est M6 qui arrive en tête des audiences, avec son émission L'Amour est dans le pré, présentée par Karine Le Marchand. Celle-ci a su séduire 4,6 millions de fidèles devant leur poste de télévision. Un bon score qui permet à la chaîne d'enregistrer 19,4% de part d'audience.



Juste derrière, on retrouve TF1 avec sa série Camping Paradis. Celle-ci a su attirer 4,1 millions d'habitués devant leur poste de télévision et engrange à cette occasion 17,5% de part d'audience.

Un peu plus loin, on retrouve France 2 et sa nouvelle série policière Take Two : Enquêtes en duo. Cette dernière a fédéré 3,6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (15% de part d’audience).

Enfin, France 3 arrive au pied du podium avec son film Les sept mercenaires. Ce classique du cinéma hollywoodien avec Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQuee, Horst Buchholz et Charles Bronson a su rassembler 1,9 million de cinéphiles (8,7% de part d'audience).