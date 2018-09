Audiences télé : qui est le vainqueur de l’access prime-time à la rentrée ?

publié le 23/09/2018 à 20:55

L’access prime-time est un créneau horaire hautement stratégique pour les chaînes de télévision, qui se situe entre 18h30 et 20 heures. Il est convoité par les régies publicitaires puisqu'il rassemble généralement les plus fortes audiences. Alors quel est le leader pour cette rentrée 2018/2019 ?





"C’est Demain nous appartient, le feuilleton quotidien de TF1", indique au micro de RTL, Linda Bouras, la cheffe des informations de Télé Star. "Le directeur des programmes de TF1 parle d’un bilan extraordinaire, et effectivement il a raison. Avec 18% de parts de marché, on peut dire que ça cartonne", ajoute-t-elle. Un pourcentage qui représente environ 3,4 millions de personnes.

Si Nagui n’est plus leader avec son jeu N’oubliez pas les paroles ! sur France 2, il réalise néanmoins un bon score. "Il s’en sort quand même très bien. Il est toujours autour de 2,8 et 2,9 millions de téléspectateurs", indique à notre antenne Kevin Boucher, le rédacteur en chef de Puremédias. À la troisième position se trouve le 19/20 de France 3. "C’est 2,5 millions en moyenne tous les soirs, que ce soit pour le régional ou pour le national. Donc il n’y a pas de crainte à avoir, même s’ils ne sont plus numéro 2 comme ils ont pu l’être", poursuit Kévin Boucher.

Derrière on trouve M6, qui occupe le créneau gustatif. "Ça sent toujours aussi bon pour La Meilleure Boulangerie de France sur M6 avec 1,3 million de téléspectateurs. Ce qui est très intéressant, c’est les cibles. L’émission cartonne sur celles qu’on appelle les ménagères, qui sont les responsables des achats des moins de 50 ans", termine Linda Bouras.

L’actualité média de la semaine

- Une semaine qui restera marquée par l’énorme bug de RMC Sport, pour ses débuts en Ligue des Champions, mardi 18 septembre. 200.000 personnes ont voulu s’abonner avant le match, mais les serveurs ont explosé. Pour se faire pardonner le groupe SFR a promis un mois gratuit pour les abonnés victimes du bug.



- Alexandre Benalla booste les audiences télévisées. Mercredi 19 septembre, 900.000 personnes ont suivi son audience devant la Commission d’enquête du Sénat. La chaîne Public Sénat a, à ce moment-là, battu son record en enregistrant 150.000 téléspectateurs.



- Après 11 ans à sa tête, Patrick Buisson quitte la chaîne Histoire, propriété de TF1. L’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy a donné sa démission.



- Mercredi 26 septembre à 17h45 le Groupe M6 va lancer un nouveau magazine d’actualité hebdomadaire sur le Web : Le 10 Minutes. Il sera entièrement en langue des signes.