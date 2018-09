publié le 24/09/2018 à 09:41

Dans la soirée du 23 septembre, c'est le film d'action américain de TF1, Non-Stop qui a remporté la bataille des audiences. Les cascades de Liam Neeson ont su séduire 4,3 millions de curieux devant leur écran de télévision. De quoi permettre à la chaîne d'enregistrer 20,7% de part d'audience.



En deuxième position, on retrouve le programme de France 3, Les enquêtes de Murdoch, avec Yannick Bisson et Helene Joy. La fiction canadienne a attiré 2,9 millions de fidèles et engrange à cette occasion 12,7% de part d'audience.

Non loin, se hisse France 2 avec son film L’amour c’est mieux à deux. Cette comédie sentimentale qui réunit Clovis Cornillac et Virginie Efira a fédéré 2,5 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (11,5% de part d'audience).

Enfin, M6 arrive au pied du podium avec son magazine de société Zone Interdite. Ce dernier, présenté par Ophélie Meunier, a su captiver l'attention de 2,2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (6,9% de part d'audience).