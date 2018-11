publié le 11/11/2018 à 21:14

La France regarde moins la télévision, pourtant la publicité est en hausse sur le petit écran. C'est le paradoxe mis en lumière par le journal Les Échos. Ainsi, la durée de visionnage a baissé de 18 minutes en septembre, et de 8 minutes en octobre. Et même si la météo a joué un rôle, il n'est pas le seul élément.



"On a perdu une heure d'écoute à la télévision depuis 2012. En septembre 2018, les Français regardent 3h18 par jour la télévision", indique Benjamin Meffre, rédacteur en chef de Puremédias, partenaire de RTL dans Les Dessous de l'écran. Il indique également que "le mouvement s'accélère", et ne touche plus que les jeunes.

"Médiamétrie a fait des études, et constate une forte corrélation entre météo et durée d'écoute à la télévision", indique Marina Alcaraz, journaliste des Échos, en évoquant l'été indien dont a bénéficié la France. Mais la concurrence des autres écrans dans les foyer, ainsi que les services de SVOD comme Netflix, font l’érosion de l'audience à la télévision.

Pourtant, la publicité s'y porte plus bien. Elle n'a jamais été aussi présente ou aussi chère. "L'intérêt des annonceurs est toujours là (...) D'abord, parce que la puissance de la télévision reste inégalée. C'est un 'mass-média', qui est capable de toucher des millions de personnes au même moment", explique Marina Alcaraz. "Pour un annonceur, la télé c'est la sécurité. On sait quand votre spot va être diffuser", confirme Benjamin Meffre.