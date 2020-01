Retrait de Meghan et Harry : une semaine après, le prince réapparaît détendu

Meghan Markle et le prince Harry lors du 91e Field of Remembrance à l'abbaye de Westminster.

publié le 16/01/2020 à 20:02

Le prince Harry est apparu détendu ce jeudi 16 janvier lors du tirage au sort de la Coupe du monde de rugby à XIII, sa première apparition publique une semaine après l'annonce fracassante de sa mise en retrait de la monarchie britannique avec sa femme Meghan.

Le petit-fils de la reine Elizabeth II s'est essayé à la plaisanterie lors de la cérémonie prévue de longue date sous les ors du palais de Buckingham, qui pourrait être son dernier engagement public avant qu'il ne s'envole pour le Canada retrouver Meghan, 38 ans, et leur fils Archie, âgé de huit mois.

"Ce n'est pas une émission de cuisine", a-t-il lancé après avoir mélangé dans la vasque les petits balles porteuses des noms des pays participants, gardant en revanche le silence sur la crise qu'il a déclenchée au sein de la famille royale.

Une nouvelle vie pour le duc et la duchesse de Sussex

Mais avant de rejoindre sa famille sur l'île de Vancouver, dans l'extrême sud-ouest, le duc de Sussex, 35 ans, participera encore à quelques réunions en début de semaine prochaine, probablement sur son avenir, selon la presse.

Comme si de rien n'était, Harry a aussi publié, mercredi soir, une vidéo sur Instagram annonçant que Düsseldorf (Allemagne) accueillerait en 2022 la prochaine édition des Invictus Games, compétition sportive opposant des soldats blessés venus du monde entier créée à son initiative.

À regret, la reine d'Angleterre Elizabeth II, 93 ans, a consenti lundi à laisser son petit-fils et son épouse voler vers leur "nouvelle vie", en leur accordant une "période de transition" entre le Royaume-Uni et le Canada, à l'issue d'un conseil de famille dans sa résidence de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre.