Le prince Harry et Meghan Markle à Londres le 29 juin 2019

publié le 14/01/2020 à 19:30

La Reine Elisabeth II a annoncé "respecter et comprendre" la volonté des Sussex au sujet de leur retrait de la famille royale. Pourtant il semblerait que tout ne soit pas rentré dans l'ordre pour Harry et Meghan qui sont une fois de plus visés par les parieurs.

Le couple, uni dans la décision de démissionner en tant que royal senior, attise de nouveau les paris des bookmakers. Ceux qui adorent parier sur la famille royale, tant sur les nouveaux bébés que sur les prénoms, se penchent désormais sur la fiabilité et la durabilité du couple.



Après leur décision de s'éloigner de la famille royale, Harry et Meghan ont subi de vives critiques. Un lynchage sur les réseaux sociaux qui les a soumis à une grosse pression et qui, selon les bookmakers, pourrait jouer en leur défaveur.

En effet, les paris vont bon train et ne présagent pas vraiment du positif quant à l'avenir du couple. Selon l'Entertainment Daily Paddy Power offre des chances de 8 contre 1 que Meghan et Harry divorcent dans les cinq années à venir. Cela signifierait d'après Closer, qu'ils auraient plus de chance de divorcer que Serena Williams de remporter le tournoi de tennis de Wimbledon.

Un deuxième divorce pour Meghan ?

Meghan Markle, ancienne icone de la série Suits, a déjà connu un divorce en 2013 après deux ans de mariage avec Trevor Engelson. "Je pense que Meghan veut retourner à la comédie et ne s'est pas rendue compte que vous ne pouviez pas faire cela en tant que royal senior, donc déménager au Canada", remarque un observateur royal.



Selon les parieurs, il y a de fortes chances pour que Meghan Markle redevienne actrice pour devenir "financièrement indépendante", volonté phare dans le départ du couple. Leur mariage mis à prix, il y aurait quatre fois plus de chances que le couple divorce d'ici 5 ans, plutôt qu'il rejoigne la famille royale britannique à temps plein.