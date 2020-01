Retrait de Harry et Meghan : le précédent d'Edouard VIII et Wallis Simpson

et Thomas Hugues

publié le 28/01/2020 à 10:11

L'histoire d'amour sulfureuse entre Edouard VIII et Wallis Simpson fut un des scandales les plus retentissants du XXe siècle. En épousant une Américaine déjà divorcée, le roi d'Angleterre dût renoncer à sa couronne au bénéfice de son frère George, père d'Elizabeth II.On vous raconte cette histoire qui fit trembler la monarchie britannique avec Isabelle Rivère, journaliste et auteur, spécialiste de l'histoire des familles royales.

Wallis Simpson était-elle aussi connue que Meghan Markle ? Edouard VIII était-il populaire ? Et sa femme, Wallis Simpson, comment la presse britannique la présentait ? Edouard VIII abdique-t-il uniquement par amour ? Edouard VIII était-il un sympathisant nazi ? Que pensait George VI, le père d'Elizabeth II ?

Notre invitée nous racontera la vie mondaine que menait le couple Edouard VIII - Wallis Simpson après l'abdication.