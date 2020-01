publié le 20/01/2020 à 09:57

Ils ne vivront plus aux frais de la princesse, ou plutôt à ceux de la Reine. Harry et Meghan se sont engagés à rembourser plus de 2 millions d'euros pour les travaux qui ont été effectués dans leur domicile sur fonds publics.

Car ils ont l'un et l'autre une fortune personnelle. Lui avec de l'argent provenant de son père et surtout de sa mère, la princesse Diana, décédée il y a 20 ans et héritière de la famille Spencer. Quant à Meghan, elle aurait une fortune de 10 millions, gagnée grâce à son métier d'actrice, notamment son rôle dans la série Suits.

Chacun des membres de la famille royale possède en réalité une fortune personnelle, la plus importante étant celle de la Reine avec environ 400 millions d'euros. Il s'agit là du domaine privé, avec notamment le duché de Lancaster qui rapporte une vingtaine de millions par an.

Location souveraine

Selon Bloomberg, la Reine aurait aussi une collection de timbres d'une valeur de 70 millions. En plus de cela, elle possède le domaine de la Couronne : des terrains, situés en particulier au cœur de Londres, qui représentent 15 milliards d'euros d'actifs immobiliers.

Les revenus de ce domaine reviennent à l'État britannique aux termes d'une loi votée en 2011. Mais, sur ces revenus, une partie est reversée à la Reine pour ses frais de représentation, son rôle de chef d'État, pour l'entretien de ses palais et pour ses voyages, notamment l'entretien du Royal Train avec ses neuf wagons et ses deux locomotives.

Tout cela, c'est ce qu'on appelle les "Sovereign grounds", c'est-à-dire la location souveraine. De fait, c'est de l'argent public et c'est cette somme qui sert aussi à rembourser les frais de représentation des autres membres de la famille royale. C'est justement ce à quoi renonce le jeune couple.

Niches royales

En 2020, au titre de ces "Sovereign grounds", la Reine va toucher 90 millions d'euros. Cela représente 25 % des revenus du domaine de la Couronne et c'est une somme qui est fixée par un comité très restreint composé du Premier ministre, du ministre des Finances et par le gardien de la bourse royale.



Il y a quelques années, cela représentait 15 % mais il a fallu monter à 25 % pour rénover Buckingham Palace, en particulier l'électricité, le circuit d'eau chaude, l'isolation thermique et la connexion internet. Tous ces débours sont strictement contrôlés par l'équivalent de la Cour des comptes.



En plus de tout cela, le mari de la Reine, le prince Philip, perçoit une indemnité de 400.000 euros par an ainsi que les revenus d'un duché de Cornouailles d'environ 50.000 hectares qui rapporte une vingtaine de millions provenant notamment de la fabrication de produits bio.



Aux termes de la loi, ces revenus, ainsi que ceux de la Reine, ne sont pas imposables. Toutefois, depuis 25 ans, Elisabeth et Philip ont décidé de payer volontairement des impôts sur leurs revenus privés. Par conséquent, le prince est semble-t-il devenu le champion de l'optimisation en réduisant ses impôts grâce aux niches fiscales... Un vrai citoyen britannique !