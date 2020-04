publié le 15/04/2020 à 18:00

Ce 15 avril, c'est le dernier soir pour la saison 16 de Grey's Anatomy avant la mise en sommeil pour les 11 épisodes restants sur TF1. Elle sera remplacée dès le 22 avril par The Resident, une autre série médicale, déjà en stock et doublée (contrairement à la fin de Grey's Anatomy). The Resident est plus sombre et moins sexe que Grey's Anatomy.

Côté M6, la compétition de Top Chef se poursuit. Depuis le 8 avril, les épisodes sont raccourcis pendant le confinement. Dans l'émission de ce soir, il y aura des surprises et l'épreuve de la boîte noire, où les candidats doivent réaliser un plat qu'ils n'auront pas vu mais seulement goûté dans une pièce plongée dans l'obscurité. Paul Pairet, même guidé par Philippe Etchebest est complètement perdu.

La nouveauté de ce soir c'est Réunions, jeu de mots entre l'île de la Réunion et les réunions de familles, sur France 2 avec Laëtitia Milot et Loup-Denis Elion. Un trentenaire de bonne famille de Roubaix, hérite d'un hôtel qu'il croit luxueux à la Réunion, et découvre qu'il a un frère. C'est sympa, il y a de l'idée, mais c'est un peu comme dans les aéroports en ce moment : ça ne décolle pas vraiment.