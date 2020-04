Maurice Barrier et Jean-Paule Belmondo dans "Le Marginal"

publié le 13/04/2020 à 12:22

Éternel second rôle aux côtés de Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin, Alain Delon, Pierre Richard, Gérard Depardieu ou encore Gérard Jugnot, Maurice Barrier était un des visages du cinéma français. Âgé de 87 ans, l'acteur français qui oscillait entre théâtre, cinéma et télévision, est mort des suites de complications respiratoires aggravées par une infection au coronavirus.

C'est son neveu, Jérémy Manesse, qui a annoncé la nouvelle et les circonstances de cette disparition dans un message sur Facebook. "Vous connaissiez sans doute Maurice Barrier

pour ses rôles dans Coup de Tête ou Les Fugitifs au cinéma, ou dans Vol au-dessus d'un nid de coucous ou Douze hommes en colère, au théâtre, écrit-il. Il était aussi mon oncle, le mari d'Hélène Manesse, ma tante. À 87 ans et alors qu'il faisait face à des difficultés pulmonaires, il a attrapé le coronavirus à l'hôpital et ne s'en est pas remis. Hélène souhaite que ceux qui l'ont connu dans le métier soient informés de son décès, n'hésitez donc pas à relayer l'information."

Il était le commissaire Duroc dans Les Fugitifs de Francis Veber. On l'a aperçu dans Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert, Les Mariés de l'an II, Le Gitan, il était Berri dans Coup de tête de Jean-Jacques Annaud. Son dernier film au cinéma est sorti en 2007 : Marié(s) ou presque de Franck Llopis.

Les téléspectateurs l'ont aussi aperçu dans les séries Louis la Brocante, L'instit, La Crim' ou dans la mini-série Des grives aux loups et de nombreux téléfilms. Homme de théâtre, il a été sacré Meilleur comédien dans un second rôle, pour son interprétation dans la pièce Douze hommes en colère lors de la cérémonie des Molière en 1998.