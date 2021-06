publié le 01/06/2021 à 18:50

Député de l'Essonne, président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan sera candidat à l'élection présidentielle de 2022 pour la troisième fois de sa carrière politique. "Je veux qu'on batte Emmanuel Macron", déclare-t-il à moins d'un an du scrutin. "Il faut tout faire pour battre Emmanuel Macron", martèle-t-il. Néanmoins, alors que les sondages annoncent déjà un second tour entre l'actuel président et Marine Le Pen, le candidat de Debout la France estime que "les Français ne veulent pas être enfermés dans un paysage politique à deux partis".

"Il ne faut pas être prisonnier du duel Macron-Le Pen", dit-il. Selon lui, le président "fait tout pour avoir Marine Le Pen en face", même s'il n'est "pas convaincu que les Français veuillent être obligés de choisir le Rassemblement national pour éviter Emmanuel Macron". Nicolas Dupont-Aignan se présente alors comme une alternative aux deux candidats, proposant "une voie patriotique, républicaine, gaulliste".

"On veut brûler les étapes, mais les Français ont le choix", rappelle plusieurs fois le président de Debout la France. "Je veux qu'ils aient le choix, au moins au premier tour, car peut-être qu'il n'y aura ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen", ce qui ouvrirait les portes à "une voie intermédiaire pour sortir les Français de la déprime politique", espère-t-il.