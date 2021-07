Bataclan : le père d'une victime note l'attitude "dégueulasse" des soutiens de Zemmour

Des soutiens d'Éric Zemmour, regroupés sous le nom de génération Z, ont publié des photos des victimes des attentats du 13 novembre avec le hashtag "nos vies comptent" sur leur compte Twitter. Une récupération politique que dénonce Georges Sadin, qui a perdu sa fille au Bataclan.

"C'était vraiment un choc de voir ces photos, que je connais bien, associées à une campagne politique. On patauge une fois de plus dans la concurrence mémorielle de manière délibérée. C'est vraiment méprisable, dégueulasse, ignoble", réagit-il sur RTL.

"Malheureusement, ce sont les hasards du calendrier, mais le calendrier procès va coller presque exactement au calendrier de la campagne électorale et des élections présidentielles", note Georges Sadin.

"Tout est à craindre que ce plan. Ça met des bâtons dans les roues de ceux qui comme moi, et d'autres victimes, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des enseignants,... qui travaillent à faire de la prévention, à faire de l'histoire, à être juste, à appeler au dialogue. Et cette manière d'embarquer ou de détourner des événements au service de causes. C'est vraiment du sabotage", s'insurge-t-il.