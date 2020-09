publié le 30/09/2020 à 08:15

À vos fourneaux puisque dès ce mercredi soir, la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier démarre sur M6 à 21h. Pour cette 9e saison, la production de l'émission a pensé aux personnes qui ne savent pas vraiment cuisiner et soigne les détails : couleurs pastel, décor bucolique (herbe, canards, belles pierres) c'est aussi apaisant et euphorisant que le concours lui-même est stressant, tant la barre est haute.

Là, vraiment, c'est pas de la tarte depuis 9 ans, les candidats sont tous amateurs, passionnés, passionnants, d'où un succès croissant depuis ans et Cyril Lignac n'y renoncerait pour rien au monde. "On a une très belle saison en boîte, on a beaucoup ri, on s'est régalé. Comme des millésimes dans les grands vins, il y a des saisons où dès le début ils ont un très bon niveau", démarre Cyril Lignac au micro de RTL. "Là, il y avait un niveau un peu moins élevé que l'année dernière. Par contre, évolution phénoménale et c'est ce qui fait le charme du Meilleur Pâtissier : chaque année, on n'a pas du tout la même saison, mais là, on tient quand même une très bonne saison", poursuit-il.

"Le Meilleur pâtissier c'est un rendez-vous familial de détente, de gourmandise et puis moi ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'on est à la campagne, dans la vraie vie. Pour moi, c'est un bonbon, une bulle d'oxygène, c'est un programme que j'adore faire", confie encore le chef.

Comment expliquer cette fascination pour la pâtisserie ?

Mais, pourquoi la pâtisserie ne fait pas tapisserie ? "Ce que je trouve génial dans la pâtisserie c'est que si demain je fais une tarte à la poire Bourdaloue je peux l'amener chez quelqu'un, alors que je ne vais pas venir avec ma casserole de sauté de bœuf (...) La pâtisserie c'est intergénérationnel", s'exclame Cyril Lignac avant de continuer : "À la maison on peut faire des crêpes, un cake, des sablés, c'est à la portée de tout le mondeen fait et moi j'ai grandi avec des gâteaux que ma mère me faisait et pourtant on ne vivait pas de manière exceptionnelle, mais on en mangeait tout le temps.

Cependant, Cyril Lignac reconnaît qu'il est plus facile de rattraper un plat raté, qu'un gâteau loupé : "La pâtisserie c'est vraiment une science exacte. La cuisine, c'est, bien entendu pour certaines recettes, la perfection, une pesée, ce que je fais moi dans mes restaurants. Mais si à la maison je fais un poulet basquaise, je ne vais pas tout peser au millimètre (...) alors que si je fais un gâteau basque, je ne vais pas le faire au pif".