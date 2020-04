Elizabeth II : ses pâtissiers dévoilent la recette de ses cupcakes préférés

publié le 26/04/2020 à 07:56

La reine Élisabeth II a fêté ses 94 ans, mardi 21 avril, au palais de Windsor. Confinée avec son mari, elle n'a pas pu profiter des habituelles célébrations qui ponctuent son anniversaire. Mais les chefs de la souveraine lui ont concocté ses cupcakes favoris.

Ils ont ensuite partagé la recette sur le compte Instagram de la famille royale, a relevé Showbiz Cheat Sheet. "La reine est accro au chocolat", explique le chef Darren McGrady, qui a travaillé dans les cuisines de Buckingham Palace de 1982 à 1993. "Elle adore le chocolat. Dès que l'on mettait au menu quelque chose qui contenait du chocolat, elle approuvait immédiatement et cela partait à la table royale."

Alors comment faire vous-même, à la maison, les cupcakes dont raffole la souveraine ?

Pour 15 petits gâteaux, il vous faudra :

15g de vinaigre

300ml de lait

50ml d'huile végétale

60g de beurre ramolli

2 oeufs

5ml d'extrait de vanille

250g de farine

75g de poudre de cacao

300g de sucre en poudre

10g de bicarbonate de soude

100g de pépites de chocolat blanc

et des moules à cupcakes bien sûr.

Et pour le glaçage :

90g de chocolat noir

100g de beurre

125g de sucre en poudre

Et du colorant alimentaire (optionnel).

La recette

Pour la réalisation des gâteaux, voici les différentes étapes :



- Mélangez la farine, le sucre, la poudre de cacao et le bicarbonate de soude dans un saladier

- Battez les oeufs dans un récipient séparé avec l'extrait de vanille, le beurre fondu, l'huile, le lait et le vinaigre

- Ajoutez doucement les aliments mouillés aux aliments secs, petit à petit

- Assurez-vous que votre mélange est homogène, sans grumeaux

- Enfin, ajoutez les pépites de chocolat (des noix ou des fruits secs sont de bonnes alternatives)

- Versez votre préparation dans les moules à cupcake et assurez vous de répartir la pâte équitablement

- Enfournez 15 à 18 minutes, sortez les gâteaux du four quand ils sont dorés

- Laissez refroidir



Pour le glaçage :



- Mélangez le sucre et le beurre ensemble, jusqu'à ce que le mélange soit léger et crémeux

- Ajoutez le chocolat fondu

- Délicatement utilisez une cuillère à café ou une petite spatule pour décorer vos cupcakes à l'aide du glaçage



Maintenant, à vos fourneaux !