publié le 15/09/2020 à 15:04

Dans une interview pour le podcast Transmission d'Arte Radio, Lio accuse Serge Gainsbourg de s'être mal comporté avec les femmes.



"Aujourd'hui, j'en suis revenue de Gainsbourg, qui est un harceleur tout simplement, quelqu'un de pas du tout cool avec les filles et qui était un Weinstein de la chanson, d'une certaine manière. Gainsbourg est devenu un aristocrate de la chanson française, mais je ne vais pas forcément l'adouber. J'ai vécu en direct ses comportements plus que spécieux envers les jeunes femmes et son manque de regard réel qu'il avait. Mais à l'époque, je trouvais cela très intéressant ce qu'il écrivait pour les femmes que ce soit pour Zizi Jeanmaire, France Gall, pour Jane Birkin", confie l'artiste et actrice dans Transmission.

Lio poursuit son entretien sur les coulisses de la chanson Banana Split qui parle d'éjaculation et des Sucettes écrite par Gainsbourg et interprétée par France Gall, sur la fellation. "À la différence de Gainsbourg, Jacques Duval [le parolier de Lio] ne s'est jamais foutu de moi (...) On était ensemble, on était sur le même terrain de jeu (...) Tandis que clairement France Gall a été abusée par des adultes [pour cette chanson], sans respect et c'est un viol. Et elle l'a ressenti comme ça et c'est légitime. Et que le métier en rit, ça c'est inacceptable, pour moi. Je suis profondément du côté de France Gall", poursuit Lio.

> France Gall "Les sucettes" | Archive INA