publié le 26/05/2020 à 17:42

Charlotte Gainsbourg, qui partage régulièrement sa passion pour la photographie avec ses quelque 120.000 abonnés Instagram, leur a offert une archive familiale touchante, ce samedi 23 mai d'offrir.

Sur cette photo pleine de souvenir, sa soeur Kate Barry, âgée d'environ six ans tout au plus, s'amuse sur une balançoire tandis que Serge Gainsbourg joue avec elle. En légende de cette photo publiée en storie, Charlotte Gainsbourg a simplement écrit en noir "Kate et Serge". 29 ans après le décès de son père et presque sept ans après la mort brutale de Kate, l'actrice a partagé sa nostalgie avec ses fans.

En effet, il est très rare que Charlotte Gainsbourg évoque la disparition de sa soeur, décédée en 2013 à la suite d'une chute du 4e étage de son appartement parisien. Cependant, la photographie continue d'unir Charlotte et Kate, anciennement photographe. En effet, comme l'actrice l'avait confié à Vanity Fair, ces moments privilégiés avec sa soeur lui manquent : "À chaque fois que je suis face à un photographe, je sens Kate. Ces séances avec elle ont été si particulières... Elle m'a appris à m'amuser devant un appareil. Avant c'était un cauchemar, mais avec elle je rigolais. Cette complicité je ne l'ai plus, donc forcément, je compare", avait-elle déclaré au magazine en 2017.

La photo de Kate et Serge qu'a publié Charlotte Gainsbourg dans sa storie Instagram le 23 mai Crédit : Capture d'écran Instagram @charlottegainsbourg