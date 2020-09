Crédit : Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/ Kevin LARKIN / AFP

Charles et Diana Spencer

publié le 14/09/2020 à 17:49

C'est une interview rare qu'a accordée Charles Spencer, le frère de la princesse Diana au Sunday Times. Charles Spencer revient sur son enfance et celle de Lady Diana et notamment sur un épisode particulièrement douloureux : la séparation de leurs parents, Frances et John Spencer en 1969.

"Diana et moi avions deux sœurs aînées qui étaient loin de la maison, nous étions donc beaucoup tous les deux et j'ai pu lui en parler [de la séparation de leurs parents]", démarre Charles Spencer, auteur et historien de 56 ans.

"Notre père était calme et une source constante d'amour, mais notre mère n'était pas vraiment faite pour la maternité. Ce n'était pas de sa faute, mais elle n'y arrivait pas. Alors qu'elle était en train de faire ses valises, elle a promis à Diana [qui avait 5 ans en 1969] qu'elle reviendrait la voir. Diana l'attendait alors sur les escaliers devant notre porte d'entrée, mais elle n'est jamais revenue", poursuit-il. Charles Spencer confie aussi que la séparation de ses parents a eu de lourdes répercussions sur sa vie d'adulte et que des "thérapies sur 20 ans" lui ont permis "de travailler en profondeur" sur son "enfance malheureuse".