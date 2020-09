Johnny Hallyday : Laeticia annonce la sortie du coffret inédit "Son rêve américain"

publié le 14/09/2020 à 16:44

Si vous avez toujours eu envie de vous plonger dans l'american dream imaginé et vécu par Johnny Hallyday, ce coffret intitulé Son rêve américain sera fait pour vous. "Je suis si fière et si heureuse de vous présenter les ultimes aventures américaines de Johnny", a annoncé Laeticia Hallyday sur le réseau social Instagram, le lundi 14 septembre 2020.

Ce coffret inédit comportera des images et des sons encore jamais entendus dont deux films inédits et un double CD live de concerts donnés à New York, promet la veuve du chanteur. "Son dernier road trip avec ses frères, un concert inédit au Bacon Theater de New York, un titre blues jamais encore entendu [Deux sortes d'hommes], une immersion en images de sa tournée américaine et d’autres surprises dans un seul coffret, égraine Laeticia Hallyday sur Instagram. Un travail considérable qui reflète la mémoire de mon homme et son amour inconditionnel pour l’Amérique, sa source d’inspiration".

Le titre blues, jamais encore entendu, a été produit par Don Was (époque Rester Vivant, 2014), Deux Sortes d’Hommes, sortira le 9 octobre. Un "inédit fracassant qui va créer l’événement", indique Philippe Manoeuvre dans le communiqué de presse qui accompagne la sortie de ce coffret. Le road movie est signé François Goetghebeur. Le réalisateur a suivi la dernière randonnée moto de Johnny, en 2016. Le moyen métrage sur la tournée US 2014 est quant à lui Pascal Duchêne. Vous embarquerez dans le jet privé de Johnny, pour découvrir l’intimité du chanteur.

Ce coffret est disponible en précommande et sa sortie est prévue le 23 octobre prochain.

Parmi les derniers albums signés Johnny Hallyday on compte l'immense succès Mon pays c'est l'amour sorti après la mort du chanteur en octobre 2018 et vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Ont suivi deux albums : l'album posthume intitulé sobrement Johnny, composé d'une compilation de succès de sa période Philips-Universal réarrangés en versions symphoniques ou acoustiques par Yvan Cassar et l'album Les Vieilles Canailles Le Live, captation du concert donné à Bercy le 24 juin 2017 par Eddy Mitchell, Jacques Dutronc et Johnny Hallyday lors de la tournée des Vieilles Canailles, sorti le 8 novembre 2019.