Pierre Palmade condamné à 1.500 euros d'amende pour usage de stupéfiants

et Esther Serrajordia

publié le 06/06/2019 à 16:21

L'humoriste Pierre Palmade a été condamné à Paris à une amende de 1.500 euros pour usage et acquisition de stupéfiants, a-t-on appris jeudi 6 juin de source judiciaire. Le comédien avait choisi une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dite de "plaider coupable", donnant lieu à une comparution immédiate.



Pierre Palmade avait été placé en garde à vue le 11 avril avec un autre homme dans le cadre d'une enquête pour "viol, violences sous l'emprise de stupéfiants et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui".



Selon une source proche du dossier, il avait appelé dans la matinée la police "car son appartement avait été mis sens dessus dessous par la deuxième personne". "Quand les policiers sont arrivés, cette dernière a justifié ces dégradations en disant qu'elle avait été violée", avant de le mettre hors de cause avait expliqué cette source.

"Je suis alcoolique et cocaïnomane"

Pierre Palmade était finalement ressorti libre de garde à vue dans la soirée. En mai, il était venu se confier sur le plateau du Journal Inattendu sur RTL, à l'occasion de la sortie de son livre "Dites à mon père que je suis célèbre", publié chez Harper Collins. Dans cet ouvrage, il raconte sans détour son enfance, sa soif de célébrité, le rejet de son homosexualité et sa descente en enfer dans le monde de la nuit, de l'alcool et de la cocaïne.

De son côté, l'homme qui l'avait accusé de viol est convoqué en octobre devant le tribunal correctionnel pour "usage de stupéfiants" et "dégradations".