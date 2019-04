Pierre Palmade en garde à vue dans une enquête pour viol : ce que l’on sait

publié le 11/04/2019 à 19:39

En garde à vue depuis la matinée de ce jeudi 11 avril avec un autre homme, l'humoriste Pierre Palmade est au cœur d'une affaire bien mystérieuse. Une enquête de flagrance a été ouverte pour viol et violence sous l'emprise de stupéfiants mais il y a encore beaucoup de zones d'ombres.



Tout part d'une soirée dans la nuit de mercredi où Pierre Palmade fait la connaissance d'un jeune homme prénommé Abdel Hakim, 19 ans, dans une boîte de nuit à Paris. Ensemble, ils consomment beaucoup d'alcool avant de se diriger vers l'appartement de l'acteur, dans le 3e arrondissement de la capitale.

Les deux hommes y consomment de la cocaïne en grande quantité avant que la suite ne devienne beaucoup plus trouble. Ils sont actuellement questionnés par la police judiciaire mais deux versions divergent. Selon Pierre Palmade, Abdel Hakim est devenu violent, l'aurait menacé, frappé avant de briser du mobilier et des objets de décoration. Face à son appartement dévasté, le comédien a pris peur et donc appelé la police.

La version du jeune homme est tout autre. Il a indiqué aux enquêteurs que c'est lui qui avait été victime de violences et même violé par Pierre Palmade. Une relation forcée que dément l'humoriste. La drogue vient néanmoins fragiliser les témoignages des deux hommes qui pourraient être en garde à vue jusqu'à samedi matin.