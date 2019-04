Pierre Palmade : l'homme qui l'a faussement accusé de viol est jugé en octobre

publié le 15/04/2019 à 09:21

L'homme qui avait accusé de viol l'humoriste Pierre Palmade est convoqué en octobre devant le tribunal correctionnel de Paris pour être jugé pour "usage de stupéfiants" et "dégradations". Il avait ensuite mis hors de cause le comédien.



Lors de ce procès devant le tribunal, il sera jugé pour "dégradations de biens appartenant à autrui" et "usage illicite de stupéfiants". En attendant, il a été remis en liberté, après 2 jours de garde à vue. Il devra se soumettre à un contrôle judiciaire qui comprend une obligation de soins et l'interdiction d'entrer en contact avec l'humoriste, a précisé le parquet de Paris.

Abdel H. est âgé de 19 ans. Il avait été placé en garde à vue jeudi 11 avril avec Pierre Palmade. L'humoriste avait appelé la police dans la matinée "car son appartement avait été mis sens dessus dessous par la deuxième personne", selon une source proche du dossier, après une nuit alcoolisée et où de la cocaïne avait été consommée. Le jeune homme "a justifié ces dégradations en disant qu'elle avait été violée", a expliqué cette même source.

Procédure de "plaider-coupable"

Le jeune homme a rapidement démenti ses accusations de viol, expliquant avoir parlé "sous l'effet de la drogue et de l'alcool". "La personne qui avait porté plainte a très rapidement reconnu avoir menti", a pour sa part expliqué Me Sabine Kuster, avocate du comédien. Pierre Palmade a ainsi pu sortir de garde à vue jeudi 11 avril dans la soirée.



Après sa garde à vue, le comédien a accepté une procédure dite de "plaider-coupable" pour usage et acquisition de stupéfiants. Il sera convoqué au mois de juin pour cette procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a annoncé le parquet de Paris. Il s'agit d'une procédure simplifiée offrant une alternative au procès.



"Après 48h un peu dingues où j'ai fait les frais d'une mauvaise rencontre, je compte bien me remettre au travail et retrouver mon humour le plus vite possible. Il ne doit pas être bien loin", a-t-il tweeté samedi 13 avril.

