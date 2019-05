publié le 28/05/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mardi 28 mai 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui, quand elle voit les scores de la droite aujourd’hui, se dit qu’elle a bien fait d’arrêter la politique : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui a plein de bonnes réponses mais qui a du mal à les assortir aux bonnes questions : Caroline Diament.

Une Grosse Tête qu’on fait venir le Mardi pour éviter qu’il soit dépaysé : Christophe Dechavanne.



Une Grosse Tête qui n’a jamais arrêté son sketch sur les chips : Titoff.



Une Grosse Tête dont il faudrait retrouver la boite noire pour connaître exactement les heures de vol : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui en fumant un join, en jouant au scrabble ou en interpellant un colonel est devenu une référence : Pierre Palmade.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !