Pierre Palmade se livre sur ses démons et ses addictions dans la presse

publié le 02/05/2019 à 12:18

Pierre Palmade se confie sur son passé douloureux qui continue de le hanter. L'humoriste se raconte dans une autobiographie, "Dites à mon père que je suis célèbre", dont les bonnes feuilles sont publiées cette semaine par l'Express avec ce titre : "Les ombres du rire". Le comédien revient notamment, longuement, sur la disparition de son père alors qu'il n'avait que 8 ans.



Pierre Palmade joue également la transparence dans le Libération du jeudi 2 mai. Il reconnaît son égocentrisme passé. "Longtemps, je me refusais à aller à l'étranger, de crainte qu'on ne me reconnaisse pas", avoue le comique qui aujourd'hui ne cherche plus à faire rire, surtout quand il évoque ses dépendances au sexe, à l'alcool, à la drogue.

Une descente vertigineuse, verre de vodka dans une main, une ligne de cocaïne à portée de nez, alors qu'il rêvait d'escalader les montagnes. Une addiction qui l'a rattrapé et propulsé sur le devant de la scène médiatique il y a quinze jours après une altercation sur fond de sexe et de drogue. Il avait été placé en garde à vue, le 11 avril, pour "viol, violences sous l'emprise de stupéfiants et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui". Une rechute accidentelle, veut-t-il croire, quand il n'aspire qu'à tourner la page.