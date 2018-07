publié le 12/07/2018 à 14:32

Un duo de compétiteurs, une énergie débordante et surtout une phrase emblématique : "On the road again !" Vous les reconnaissez ? Il s’agit bien de Ludovic et Samuel, les trublions belges de Pékin Express. Finalistes en Afrique (saison 7 – 2011) et vainqueurs dans l’édition du Passager mystère (saison 8 en 2012) et de La finale des Champions à Miami (saison 9 en 2013), ils enfourchent leur sac à dos pour une aventure totalement inédite.



Cinq ans après leur dernier voyage, les deux frangins continuent de mener leur petite vie en Belgique. Si l’aîné Samuel est resté dans l'entrepreneuriat, son frère Ludovic n’a pas vraiment quitté le petit écran puisqu’il est animateur pour RTL TVI et a monté sa boîte de production. Mais les ex-candidats sont toujours autant nostalgiques de leurs précédentes épopées. "Quand tu fais trois saisons, tu as toujours ce côté où tu y penses tous les jours", raconte Ludovic. "Tu te demandes si tu vas repartir un jour et refaire cette aventure incroyable".

Et comme dirait le proverbe "jamais deux sans trois" (ou plutôt trois sans quatre), Ludovic et Samuel ont la chance de partir à la conquête du continent asiatique pour Pékin Express, Itinéraire Bis. Une opportunité qu’il est "impossible de refuser" pour Samuel. "On a vécu le stress de la compétition, mais on a accepté de repartir à l’aventure parce que le concept est différent".

Des globe-trotteurs missionnés par Stéphane Rotenberg

Pour cette nouvelle saison de Pékin Express, Ludovic et Samuel vont animer la deuxième partie de soirée dans une aventure parallèle intitulée Itinéraire bis. Mais en quoi consiste ce nouveau challenge ? Si les nouveaux candidats vont suivre le même parcours classique, les deux frères vont effectuer un trajet totalement inédit avec un objectif différent.



À chaque nouvelle étape, Stéphane Rotenberg va remettre au tandem belge une carte de crédit illimitée et une enveloppe cachetée avec un montant à l’intérieur. Mais les deux partenaires n’auront pas connaissance de la somme à l’intérieur. Et par téléphone, l’animateur leur envoie des missions. Leur but sera de ne pas dépasser le plafond de la carte indiqué dans l’enveloppe.



À la fin de l’étape (ou trois jours après), le binôme belge revient faire les comptes de leur carte illimitée. "Si jamais on dépasse le montant qu’il y a dans l’enveloppe, on a une punition. Si on ne dépasse pas, mission réussie", explique Ludovic. Reste à savoir si nos baroudeurs ont économisé comme des fourmis ou fait quelques écarts comme les cigales pendant leur aventure.



Un nouveau défi qui tient à cœur pour les deux ambassadeurs du Plat pays. "On est flattés d’avoir été choisis comme les guides touristiques d’Itinéraire Bis sur près de 100 binômes qui ont participé à Pékin Express. C’est juste incroyable!".