Stéphane Rotenberg dans A La Bonne Heure

publié le 25/06/2018 à 12:30

Le 12 juillet prochain, Pékin Express sera de retour sur M6 pour une 11e saison ! Après quatre ans d’absence, la plus grande course d’aventure animée par Stéphane Rotenberg suscite déjà un engouement incroyable. L’appel à candidature diffusé le 12 septembre dernier a été vu par plus de 8 millions de personnes sur les réseaux sociaux en quelques heures. La production a reçu 20.000 dossiers en quelques jours seulement. Cette nouvelle édition, intitulé "La course infernale" reprend les valeurs clés du programme : un parcours et des paysages extraordinaires, des moments de partage et de rencontres exceptionnels, et toujours de la compétition, des rires et parfois des larmes. Mais cette nouvelle édition va aussi proposer de nouvelles règles inédites pour offrir encore plus de rythme et d’inattendu... pour un Pékin Express encore plus intense et plus riche.

"Pékin Express - La course infernale" présenté par Stéphane Rotenberg à partir du 12 juillet sur M6

8 nouveaux binômes de compétiteurs ont décidé de se lancer dans la course la plus incroyable de leur vie. Ils vivront des moments de partage, de rire mais ils devront aussi repousser leurs limites s’ils veulent aller au bout de l’aventure. A la clé : 100.000 euros !

Cette nouvelle saison de Pékin Express offre un parcours inédit : de la jungle sauvage de Bornéo en Malaisie à la jungle urbaine et futuriste de Tokyo en passant par les paysages époustouflants des Philippines.

Les candidats vivront également un démarrage de course totalement inédit et seront confrontés à 2 nouvelles règles. La première s'intitule "la voiture interdite" : elle contraint les aventuriers a utiliser un autre moyen de transport imposé par le jeu. La seconde est l'épreuve du "duel final". Cette épreuve aura lieu lorsque l'enveloppe noire dira que l'étape est éliminatoire. Le binôme arrivé dernier devra choisir à l'aveugle un autre duo pour les affronter. Seuls les immunisés et le binôme arrivé en tête ne pourront pas être choisis. Les seconds peuvent être éliminés à l'issue de ce duel.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.