Les fans d'aventure et autres globe-trotters attendaient son retour avec impatience. Pékin Express, l'un des programmes phares de M6 revient prochainement sur les écrans. Quatre ans après la dernière édition, cette onzième saison promet son lot d'adrénaline et de surprises lors de cette course infernale.



Stéphane Rotenberg, l'animateur emblématique des jeux d'aventures de la chaîne (Wild, La Taupe...) reprendra les commandes de son émission. Si l'annonce du retour de l'émission a crée un fort engouement (plus de 20.000 candidatures envoyées), ce sont huit binômes d'auto-stoppeurs qui seront sur la ligne de départ. Ils devront rallier le plus rapidement possible un itinéraire sur plusieurs jours, avec un euro par jour et par personne pour seul budget

Pour cette onzième saison, les huit duos de candidats vont parcourir le continent asiatique. La course débutera sur l'île de Bornéo, en Malaisie, puis continuera aux Philippines pour se terminer au Japon. Trois pays avec trois cultures différentes que découvriront les nouveaux aventuriers.

Deux nouvelles règles et le retour d'un célèbre binôme

Mais qui dit nouvelle saison, dit nouveautés. Parmi elles, on découvre deux règles inédites. D'abord, "la voiture interdite" exigera que les candidats doivent utiliser un autre moyen de transport imposé dans leur parcours. Mais la règle du "duel final" risque de chambouler la course des candidats. En effet, le binôme arrivé en dernière position devra affronter une des autres équipes (sauf les premiers et les immunisés) pour une dernière épreuve où un seul membre de l'équipe pourra participer.



Autre détail : cette course effrénée commencera cette année dès l'arrivée à l'aéroport en Malaisie où une surprise de taille attendra les nouveaux candidats. Mais la nouvelle saison de Pékin Express verra aussi le retour d'un binôme emblématique du jeu. Il s'agit de Ludovic et Samuel, les vainqueurs de la saison 8, qui animeront la deuxième partie de soirée. Le tandem belge fera un itinéraire totalement différent de celui emprunté par les autres binômes en course et devront effectuer des missions spéciales.



