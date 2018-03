Les frères belges Ludovic et Samuel ont participé à "Pékin Express" en 2011 et 2012

Ludovic et Samuel, "on the road again". Une phrase culte scandée par le duo belge lors de leur participation à Pékin Express. Les vainqueurs de la saison 8 feront leur grand retour dans le jeu animé par Stéphane Rotenberg.



Si Ludovic et Samuel Daxhelet ont été repérés sur le tournage en Malaisie, ils ne seront pas candidats lors de cette nouvelle édition en Asie mais joueront un rôle essentiel dans le programme. D'après nos informations, le tandem belge fera un itinéraire inédit et totalement différent de celui emprunté par les autres binômes en compétition. Tout au long de leur parcours, les deux frères devront effectuer des missions spéciales. Un périple qui sera diffusé en deuxième partie de soirée après chaque épisode sur M6.

Avec leur humour belge et leur esprit de compétition, Ludovic et Samuel ont su s'attirer la sympathie des téléspectateurs. Finalistes lors de la saison 7 en Afrique (2011), les deux globe-trotteurs ont remporté l'édition suivante en Asie-Océanie (2012) avant de s'imposer à nouveau lors de la finale des Champions aux États-Unis (2013).