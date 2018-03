publié le 11/03/2018 à 18:00

Pékin Express est de retour en Asie. L'émission d'aventures de M6 rempile pour une onzième saison et passera par trois pays. Le tournage de l'émission a débuté sur l'île de Bornéo, en Malaisie, puis continuera aux Philippines pour se terminer au Japon. Trois pays, trois cultures totalement différentes qui risquent bien de chambouler les nouveaux aventuriers.



L'île de Bornéo, cadre de leurs premiers jours dans l'aventure, "est une île très sauvage, c'est assez fascinant", explique Stéphane Rotenberg auprès de RTL. L'arrivée aux Philippines sera un premier changement pour eux, "avec un univers encore différent, une autre culture", précise l'animateur de l'émission.

Mais pour l'animateur, la partie la plus compliquée de l'aventure concernera le Japon, "pays moderne, riche, mais avec des codes sociaux totalement différents" des codes occidentaux. Alors que le rapport aux habitants joue un grand rôle dans l'aventure, les candidats pourraient avoir des difficultés à communiquer avec les Japonais. "On va vraiment voyager et être dépaysés", conclut Stéphane Rotenberg.

