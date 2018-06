publié le 20/06/2018 à 15:34

À tous les fans du programme, préparez vos cartes et vos sacs à dos : Pékin Express arrive dans quelques semaines. La onzième saison du célèbre jeu d'aventures de M6 démarrera jeudi 12 juillet. Un retour très attendu depuis l'arrêt du programme il y a quatre ans.



Et pour célébrer le retour, huit binômes d'auto-stoppeurs seront sur la ligne de départ de cette "course infernale". Pour cette nouvelle saison, ces apprentis baroudeurs vont parcourir des milliers de kilomètres à travers le continent asiatique : de la Malaisie au Japon en passant par les Philippines, ils vont découvrir trois pays aux cultures totalement différentes.

Si les candidats bénéficient toujours d'un euro par jour et par personne pour seul budget, ils vont être confrontés à deux règles inédites : "la voiture interdite", contraignant les concurrents à changer obligatoirement de moyen de transport durant la course, et "le duel final", qui verra deux équipes s'affronter dans une épreuve décisive afin d'éviter l'élimination.

#PekinExpress la course infernale jeudi 12 juillet à 21:00 sur M6

