"On n'est pas couché" : Pio Marmai, Jérémy Ferrari... Les invités du 13 avril

publié le 13/04/2019 à 18:45

Comme chaque samedi, Laurent Ruquier et sa bande vont recevoir plusieurs invités sur le plateau de l’émission On n’est pas couché. Ce 13 avril, ils seront sept à répondre aux questions de Christine Angot et Charles Consigny, les deux chroniqueurs.



Les invités politiques de la semaine sont Christian Chesnot et Georges Malbrunot. Les deux journalistes viendront présenter leur livre Qatar papers comment Doha finance l’Islam de France et d’Europe aux éditions Michel Lafon.

Côté littérature, Liliane Rovere est invitée pour son livre La folle de vie de Lili, aux éditions Robert Laffont.

Côté cinéma, Pio Marmai et Céline Sallette feront la promotion de Mais vous êtes fous, réalisé par Audrey Diwan, en salles le 24 avril prochain.



Enfin, les humoristes Jérémy Ferrari et Mamane viendront présenter le festival Comédie Festival Africain 2019 qui aura lieu du 16 au 27 avril dans plusieurs salles de Paris.