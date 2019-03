publié le 03/03/2019 à 03:02

C'est un sujet qui a longtemps été tabou pour Clémentine Autain. Invitée sur le plateau d'"On n'est pas couché" ce samedi 2 mars, la député de la France insoumise n'était cette fois pas venue parler politique, mais se confier sur la disparition de sa mère, la comédienne Dominique Laffin, qu'elle a perdu alors qu'elle avait douze ans.



Elle lui consacre un livre baptisé Dites-lui que je l'aime, le titre d'un film réalisé par Claude Miller dans lequel sa mère a joué. Disparue à l'âge de 33 ans, la comédienne est décédée dans des circonstances aussi brutales que mystérieuses. "Pendant un temps je m'étais fabriquée l'histoire qu'elle s'était suicidée parce qu'au moins ça rentrait dans un cadre", confie la députée de la France insoumise à ce sujet.

Au sujet de l'hypothèse de la crise cardiaque, Clémentine Autain assure s'être "toujours dit qu'une crise cardiaque à 33 ans c'est pas possible". Elle se confie alors sur les troubles que devaient affronter sa mère qui avait selon elle "une attitude avec une part suicidaire avec son alcoolisme, avec des anxiolytiques". La femme politique raconte sans détour son enfance compliquée avec une mère qui "avait une attitude globale par rapport à la vie où elle vivait l'instant" et qui "quelque part n'arrivait pas à se projeter dans le temps".

Une sorte de "suicide accidentel"

Clémentine Autain assure qu'elle"la pressentai(t) suicidaire". En reprenant l'expression qu'elle a vu dans un reportage sur Marilyn Monroe, la députée conclut en parlant d'une sorte de "suicide accidentel". Pour elle, "il y a une part de volontaire qui emmène au suicide et en même temps, il y a une part d'accident où ce soir-là, elle avait dû trop boire, elle a dû prendre des médicaments et elle a pris un bain très chaud". Dans cette mort tragique, "il y a une part d'accident et de suicide" selon elle. Écrire ce livre lui a permis de se réconcilier avec sa mère, une femme dépressive et alcoolique à laquelle elle ne voulait surtout pas ressembler mais qu'elle a appris à redécouvrir comme femme et comme actrice.

