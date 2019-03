publié le 10/03/2019 à 03:45

"Aujourd'hui, c'est un homme à terre". Invitée sur le plateau d'On n'est pas couché ce samedi 9 mars, Diane Gontier a donné des nouvelles de son père, Jérôme Cahuzac. Celle qui affirme ne pas vouloir "excuser" ni "justifier" les actes de ses parents a écrit un livre intitulé Parias, dans lequel elle raconte comment sa famille a vécu ce qu'on appelle désormais "l'affaire Cahuzac".



"Du jour où les gens savent que vous êtes la fille de Jérôme Cahuzac, on vous regarde comme si vous aviez tué quelqu'un", confie-t-elle. En mai 2018, l'ancien ministre a été condamné en appel pour fraude fiscale et blanchiment. Mais c'est surtout son mensonge devant la France entière qui est resté dans les mémoires. "Je n'ai pas et je n'ai pas jamais eu de compte à l'étranger", avait-il assuré devant l'Assemblée nationale en décembre 2012.

Pour sa fille, Jérôme Cahuzac "a payé sur le plan social, fiscal, financier et familial. Mais il n'aura jamais fini de payer", assure-t-elle. "Si on pouvait trouver encore autre chose (contre lui, ndlr), on trouverait", poursuit Diane Gontier. "Tous les gens qui l'ont cru ont été particulièrement blessés et je peux les comprendre", concède-t-elle.

La fille de l'ancien ministre n'est pas étonnée de la colère qu'a pu engendrer le comportement de son père. "Il a incarné un renouveau politique et les gens ont pensé qu'il était particulièrement honnête et différend. Alors le jour où ils se sont rendus compte que ce n'était qu'une illusion, le flot de haine a été proportionnel à leur déception".