publié le 10/03/2019 à 01:49

"Ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on a eu quelques mois pendant lesquels il suffisait d'enfiler un gilet jaune pour devenir le peuple". Invitée sur le plateau de l'émission de France 2 On n'est pas couché ce samedi 9 mars, Marlène Schiappa a évoqué la crise des "gilets jaunes".



Celle qui a participé à plusieurs débats avec des membres du mouvement de contestation est revenue sur ces échanges compliqués. "La parole de la personne qui enfilait un gilet jaune, et qui devenait donc le peuple était sacrée, et il était impossible de la contredire. Même quand vous aviez en face des élus avec une légitimité démocratique, c'était difficile d'avoir un débat contradictoire", a expliqué la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, venue présenter son livre Une & Indivisible (l’Urgence de défendre de la République).

"Le peuple c’est aussi les 'gilets jaunes' mais ce n'est pas que les 'gilets jaunes'", poursuit-elle. "Chacun d'entre nous est une partie du peuple et je crois qu'il ne faut pas confondre le peuple et la foule", ajoute Marlène Schiappa qui cite ensuite Victor Hugo "qui disait : 'la foule est traître au peuple'". Des propos complétés par l'écrivain Jean Teulé, également invité dans l'émission : "Victor Hugo affirmait 'la foule est l'ennemi du peuple'".

"Le peuple c'est aussi les gilets jaunes, mais ça n'est pas que les gilets jaunes" @MarleneSchiappa #ONPC pic.twitter.com/jjxDQzDifV — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 9 mars 2019