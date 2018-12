publié le 22/12/2018 à 17:49

Du sérieux, oui, mais de la (bonne) musique aussi, et un prix Goncourt en plateau. Le programme d'On n'est pas couché sera une fois de plus hétéroclite ce samedi 22 décembre. Laurent Ruquier et ses deux chroniqueurs Christine Angot et Charles Consigny recevront Edwy Plenel, Angèle et Nicolas Mathieu. Trois autres invités, Christine Ockrent, Audrey Lamy et Louis-Julien Petit, complètent la liste des invités de cette dernière édition avant Noël.



Edwy Plenel, le cofondateur et président du site d'information Mediapart, devrait revenir sur le mouvement des "gilets jaunes", dont l'"acte VI", moins suivi, s'est tenu ce samedi 22 décembre. Il sera également question d'actualité internationale avec la journaliste Christine Ockrent, qui parlera de son livre sur le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman, le prince mystère de l’Arabie (éd. Robert Laffont).

Côté livres toujours, le lauréat du prix Goncourt 2018 sera présent dans l'émission. Nicolas Mathieu se confrontera aux critiques de Christine Angot et Charles Consigny. Il a remporté le célèbre prix de littérature en septembre pour son roman Leurs enfants après eux (éd. Actes Sud). La chanteuse belge Angèle, devenue incontournable cette année 2018 sur la scène musicale francophone, présentera son album Brol (Angèle VL Records). Enfin, l'actrice Audry Lamy viendra parler de son dernier film, Les Invisibles, réalisé par Louis-Julien Petit, qui sera également présent en plateau.