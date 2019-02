publié le 25/11/2018 à 08:02

C'est un beau roman d'apprentissage d'une bande d'ados à la fin des années 90 dans une vallée lorraine frappée par la désindustrialisation. Deux semaines après la fièvre du Goncourt, le nancéen de 40 ans évoque ce que le prix a changé pour lui.



"Pour la première fois j'ai vu des gens lire le livre [Leurs enfants après eux, ndlr] dans le métro. Jusque-là ça ne m'était jamais arrivé. Le plus frappant c'est quand même ça. Au-delà de la course sur les plateaux, les interviews, ou dans les librairies, etc... c'est surtout de voir le livre partout", a-t-il déclaré au micro de RTL.

Plusieurs compliments lui ont été fait, mais l'un d'entre eux l'a fortement marqué. "Je travaille dans un organisme qui s'appelle ATMO Grand Est et qui s'occupe de la surveillance de la qualité de l'air. Là-bas c'est un repère d'ingénieurs. J'ai un collègue qui m'a dit 'On aurait préférait avoir la médaille Fields [une des deux plus prestigieuses récompenses en mathématiques] mais c’est pas mal quand même'", a confié l'écrivain avec humour.



"Leurs enfants après eux" prix Goncourt 2018, est sorti le 22 août 2018, aux éditions Actes Sud.

