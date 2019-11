"On n’est pas couché" : découvrez les deux témoins de samedi

publié le 08/11/2019 à 15:00

Le duo de témoins présents sur le plateau de l’émission On n’est pas couché change d’un samedi sur l’autre. Après Gaël Tchakaloff et Franz-Olivier Giesbert le 2 novembre, ce sont le philosophe Raphaël Enthoven et la journaliste politologue Géraldine Muhlmann qui seront aux côtés de Laurent Ruquier le 9 novembre.

Raphaël Enthoven était déjà venu sur le plateau d’ONPC cette saison, c’était le samedi 12 octobre aux côtés de Gaël Tchakaloff. Géraldine Muhlmann était aussi présente en début de saison : c’était le samedi 7 septembre, elle était alors en duo avec le journaliste Gilles Martin.

Charge à Raphaël Enthoven et Géraldine Muhlmann de poser des questions aux différents invités qui seront les suivants ce samedi : le comédien et humoriste Arnaud Ducret, la reporter Paris-Match Pauline Delassus, le dramaturge et metteur en scène Alain Sachs, et le chanteur Dave.