Intégrale - On n'est pas couché 30 mars 2019 #ONPC

publié le 06/09/2019 à 13:04

Seconde émission avec la nouvelle formule d'On n'est pas couché. Comme chaque semaine, deux nouvelles personnalités vont être aux côtés de Laurent Ruquier pour accueillir les invités et partager leur avis sur l'actualité culturelle du moment.

Pour cette nouvelle émission, les journalistes Gilles Martin et Géraldine Muhlmann seront présents sur le plateau samedi prochain et succéderont à Franz-Olivier Giesbert et Adèle Van Reeth.

La semaine dernière, l'écrivain et critique littéraire Frédéric Beigbeder avait pris la décision de ne pas rejoindre l'équipe d'On n'est pas couché après avoir appris qu'il ne serait pas rémunéré.

Ce mardi 3 septembre, Laurent Ruquier a démenti ces propos sur le plateau de C à vous : "Je tiens à vous dire que les chroniqueurs qui étaient présents, Adèle Van Reeth et Franz-Olivier Giesbert, ont été payés". Le présentateur a également précisé que les prochains chroniqueurs "seront eux aussi rémunérés".