publié le 03/11/2019 à 09:46

L'humoriste Kev Adams a fait part de son malaise sur les polémiques qui s'enchaînent depuis quelques semaines autour des signes religieux, notamment du port du voile. Invité sur le plateau d'On n'est pas couché ce samedi 2 novembre, l'humoriste a d'abord confié être "surpris que de voir à quel point la religion est devenu un sujet de société".

"On donne tous nos avis sur la kippa, le voile, et ça me révolte un petit peu. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille juive d'origine tunisienne et algérienne et il n'y avait pas de religion. On se foutait (sic) de qui était juif, qui était rebeu, qui était black. Qui était chrétien, bouddhiste... Chacun faisait ça à la maison dans le respect de l’autre, et il n'y avait pas ces sujets-là", poursuit celui qui est également acteur, évoquant sa "gêne".

« Je suis assez surpris de voir à quel point la religion est devenu un sujet de société. On donne tous nos avis sur la kippa, le voile… Ça me révolte un petit peu » @kevadamsss #ONPC pic.twitter.com/T72M77w92b — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) November 3, 2019

Un sujet qu'il n'aborde jamais dans ses spectacles

"Cela me gêne parce que c'est étalé comme un drap qu’on étend dans la rue. Ce côté 'Je vais donner mon avis sur la religion musulmane et la manière dont on la pratique en France', je ne suis pas d'accord", ajoute Kev Adams. Il explique d'ailleurs ne jamais avoir évoqué ces thèmes dans ses spectacles, ni sur les plateaux de télévision. "J'en parle ici parce que vous me le demandez", précise-t-il. "Mais c'est vrai que pour moi, la religion appartient à l'intime, comme la politique d'ailleurs", conclut l'artiste.